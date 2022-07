"Limite sus parejas sexuales": la OMS insta a personas y países a actuar ante la viruela del mono

Las recomendaciones y demandas de la OMS

A las personas que están en mayor riesgo –“hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales”–, la OMS recomienda: informarse sobre las formas de transmisión y protección; aislarse si tienen sospecha de contagio; plantearse “limitar las parejas e interacciones sexuales en este tiempo” y no fiarlo todo a la vacuna. “Puede que sea un mensaje duro, pero actuar con precaución puede salvaguardarte a ti y a tu comunidad”, reconoce Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS para Europa. Y prosigue: “Aunque la vacuna pueda estar disponible para personas con mayor riesgo de exposición, no es una bala de plata. [...] Si crees que tienes monkeypox, aíslate, no practiques sexo mientras te recuperas y no asistas a fiestas o grandes eventos donde se produzcan contactos estrechos”.