La ONU cumple 75 años: ¿Para qué ha servido? ¿Para qué sirve?

“Todo el trabajo y la filosofía de las agencias de la ONU son sumamente importantes, como son las estructuras dedicadas a la salud, la educación, la cultura, la inmigración y los refugiados, la alimentación, entre otros. Incide en informes sobre situaciones regionales específicas”, añade. “Es un organismo internacional donde se debaten temas fundamentales de las relaciones del sistema internacional y de la agenda de cooperación mundial en temas que van desde el cambio climático hasta el derecho internacional, los temas de género y los nuevos debates”, agrega. Habría que crearlo, insiste, si no existiera.

Ambos analistas resaltan que ha sido un marco “esencial” para promover el diálogo y la negociación entre gente que no tiene muchas ganas de ponerse de acuerdo. Un marco que aprieta, presiona y, a veces, logra resultados. Por eso, coinciden en que no hay que acabar con ella, como dicen sus detractores, sino “perfeccionarla”, en palabras de Bruno.

¿Para qué ha de servir?

Los expertos coinciden también en que debe mantenerse como un espacio esencial de multilateralismo, en el que poder verse con “el otro”, pero democratizando más sus estructuras, empezando por el Consejo de Seguridad. “Se puede ser el primer proveedor de ayuda humanitaria del mundo, con el valor que eso tiene, y, a la vez, un interlocutor político de primer orden”, dice el historiador. Eso sí, con representación proorcional y transparencia.

Debe ser, dice Krajnc, la “garante de los valores esenciales que contiene la Carta fundacional, frente a Gobiernos totalitarios o mandatarios nacionalistas que dan la espalda al vecino y al socio. Cita expresamente a Bolsonaro, Duterte, Orban o Trump.

Y tiene que estar para abordar lo esencial, los “grandes debates de nuestro tiempo”. Las estadísticas de la propia ONU muestran que el número de personas desplazadas a la fuerza en todo el mundo se ha duplicado en la última década hasta alcanzar los 80 millones. Se espera que el número de personas que sufren hambre severa casi se duplique a finales de año, hasta alcanzar más de 250 millones; las primeras hambrunas de la era del coronavirus acechan a las puertas del planeta, más allá del 950.000 muertos largos que llevamos ya en todo el mundo. “Son materias en las que la ONU debe ser punta de lanza y origen de soluciones. Lo mismo vale para el cambio climático, que hace un año llenaba diarios y hoy parece olvidado”, añade la analista.

Sin embargo, Guterres lleva meses clamando en el desierto pidiendo ayuda contra la Covid-19, por ejemplo. El poder de persuasión de la ONU se ha reducido y ya no está -ni se la espera- en grandes debates de nuestro tiempo, desde la negociación con Corea del Norte al acuerdo nuclear con Irán.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 metas de la ONU para 2030 destinadas a eliminar desigualdades que incluyen la pobreza, la descriminación de género y el analfabetismo, están en peligro si no llegan fondos y los Gobiernos particulares no apuestan decididamente por ellos. La pandemia, lamentan los portavoces de Guterres, también ha tumbado estas metas, que estaban al alcance de la mano. “Los intereses propios se han impuesto, de nuevo, y es de lo que hay que escapar: de la barriga propia”, dice Bruno. “De lo contrario, no habrá nada que celebrar en los próximo cumpleaños”.