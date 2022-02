La OTAN ante Ucrania: las "puertas abiertas" tras la Guerra Fría que Moscú quiere cerrar

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Un soldado alemán sostiene la bandera de la OTAN en su destacamento de Rukla, Lituania, en 2017.

Siete años después, le siguió el Acta Fundacional OTAN-Rusia, que consagró compromisos de igualdad en seguridad y de no buscar la seguridad a expensas de la seguridad del otro. Un paso insólito, el primer mecanismo de cooperación directa con Moscú, que aún se mantiene bajo el formato de un Consejo del que Rusia había retirado a sus diplomáticos el pasado otoño, que llevaba años sin reunirse y que hace dos semanas revivió al son de los manidos tambores de guerra.

1999 fue un año clave en su expansión. Se dio entrada a Polonia, República Checa y Hungría, el primer bloque de la extinta galaxia soviética, y en 2004 llegó la confirmación de su apertura al este, sumando a Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y los tres bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Verdaderamente se estaba dejando atrás el siglo XX. Y eso fue lo que acabó de incomodar a Moscú, que por más que se viera como un imperio desaparecido, no dejaba de anhelar tener influencia en el círculo que un día fue suyo.

La piedra de toque es el interés de la OTAN en ampliar el número de sus miembros, un proceso pausado pero que no se detiene desde que cayó el Muro de Berlín, la URSS se desintegró y el Pacto de Varsovia pasó a ser historia. Ahora mismo los socios son 29 (Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Turquía) y Bosnia-Herzegovina, Georgia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia son aspirantes a la adhesión.

La crisis de Ucrania ha puesto en primer plano el debate sobre el papel de la OTAN en el mundo, su razón de ser y su futuro. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, parida en 1949, viene arrastrando años de intenso debate interno, de roces entre los socios por las distintas aportaciones económicas, el liderazgo y las apuestas defensivas, y ahora se sitúa ante la coyuntura de mostrarse fuerte, con una voz única, ante la hipotética invasión rusa de un país que no es miembro de la Alianza pero que quiere serlo y con el que ya tiene relaciones preferentes.

via Associated Press

via Associated Press Un soldado ucraniano vigila su posición en Shyrokyne, cerca de la frontera con prorrusos y separatistas, en 2018.

En 2008, el entonces presidente estadounidense George Bush intentó propiciar la integración de Ucrania y Georgia en la OTAN. Moscú dejó claro en ese momento que no aceptaría dicho paso. Alemania y Francia impidieron los planes de Bush. En la cumbre de la OTAN en Bucarest, se dialogó con Ucrania y Georgia sobre la membresía plena de la OTAN, pero sin poner fecha. Desde 2010, las autoridades ucranianas han aparcado de forma temporal este objetivo, aunque han optado por intensificar la cooperación militar. Una salida intermedia que obviamente tampoco gusta en Moscú.

Al ver que con la OTAN no había avances, Ucrania intentó impulsar la conexión con Occidente a través de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el verano de 2013, unos meses antes de la firma, Rusia ejerció una enorme presión económica sobre Kiev y obstaculizó las importaciones ucranianas para intentar que cambiara esa apuesta. En ese contexto, el Gobierno del entonces presidente Viktor Yanukóvich, favorable a Moscú, suspendió el acuerdo negociado. Su veto desencadenó protestas de la oposición, el Euromaidán, y el mandatario acabó huyendo a Rusia en febrero de 2014.

Con la anexión de Crimea y el apoyo a los rebeldes que declararon unilateralmente la independencia de dos territorios, Donetsk y Lugansk, fue como Rusia lanzó una afrenta doble a la OTAN. Hace casi ocho años, pero Kiev no desiste en su empeño de estar bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. Y eso Putin no lo puede consentir, por pura estrategia y por nacionalismo, en un momento de recuperar el orgullo y los fueros perdidos.

Javier Solana, entonces secretario general de la OTAN, decía en 1997 en una conferencia en Zaragoza: “Durante muchos años, los pesimistas han argumentado que un acuerdo de este tipo [en referencia al Consejo OTAN-Rusia] no tenía ninguna utilidad y que incluso era imposible de lograr. Daban por sentado que mientras la Alianza continuara su proceso de ampliación, las relaciones entre la OTAN y Rusia seguirían planteando problemas. Su idea era que, de alguna manera, debíamos “elegir” entre la ampliación de la OTAN y Rusia. Al firmar el Acta Fundacional, tanto la OTAN como Rusia han demostrado que esa forma de pensar ya no tiene sentido en el entorno de seguridad actual”. Al final, ganaron los agoreros y, dos décadas más tarde, la ampliación sí es un problema.

La Alianza, ante la “creciente amenaza rusa” que se ha convertido ya en una muletilla en cada comunicado, se ha dedicado en los últimos años a enviar refuerzos a países del club atlántico de la zona para disminuir su vulnerabilidad ante Moscú. Ya desde 2004 hay una misión de policía aérea de la OTAN en el Báltico (Baltic Air Policing) y en 2017 se lanzó la Presencia Avanzada Reforzada, con 4.000 efectivos de diferentes naciones, repartidos en cuatro battle groups, ubicados en Estonia, Lituania, Polonia y Letonia. España es uno de los países que más activamente participa en este dispositivo.

Lo que Rusia quiere

La incertidumbre sobre si Rusia invade o no Ucrania lleva meses en el fuego y es ahora cuando borbotea. Ahí está el acercamiento progresivo de unos 100.000 soldados a la frontera, denunciado por Inteligencias como la de Estados Unidos y la de Reino Unido incluso la pasada primavera, y el anuncio, ya en diciembre, de sus exigencias de seguridad a la OTAN y a Washington para rebajar la tensión. Las plasmó Putin en dos documentos, que son los que ahora se ha desarrollado, expuesto en encuentros con las dos partes y rechazados, al fin, por Joe Biden, el presidente estadounidense, y el noruego Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.

Esencialmente, Rusia quiere garantías de que la OTAN detendrá su expansión hacia el este, descartará el ingreso de Ucrania y otros países exsoviéticos, y reducirá sus despliegues militares en Europa Central y Oriental. El exeuroparlamentario y exmilitar británico Geoffrey Van Ordensostiene que “Putin ha exigido ahora un reseteo y quiere que se retiren todas las fuerzas de la OTAN. En efecto, quiere que se reconozca que estas naciones están dentro de la esfera de influencia de Moscú”.

“Está poniendo a prueba la determinación de Occidente. Quiere que se reconozcan sus logros en la región del Donbás y Crimea, el control total de la costa del Mar de Azov, el dominio del Mar Negro y, en última instancia, el retorno de Ucrania y otros países del antiguo bloque soviético al dominio de Moscú”, añade.

Lo hace porque puede, en un momento de debilidad de los aliados atlánticos, en cuyo seno se ha hecho fuerte la idea de autonomía estratégica de la UE, que anhela más soberanía a la hora de elegir misiones y líneas de trabajo, y con EEUU tocado en el plano internacional tras la salida caótica de Afganistán, con un Biden que no es popular, no gana en las encuestas, no saca leyes adelante ni para la pandemia.