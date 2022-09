La paradoja del ‘todo está fatal’ pero ‘yo voy bien’ (económicamente)

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Todo horrible, pero... yo no estoy tan mal

¿Cómo se explica esta discrepancia? Sin duda cabe la posibilidad, como apuntaron muchos tuiteros, de que la población esté ‘contaminada’ por los discursos mayoritarios que alertan de una debacle económica acelerada por la guerra en Ucrania (precios por las nubes, crisis energética, etcétera); también es posible que los españoles no hayan percibido aún en sus bolsillos el impacto de lo que, se sospecha, está todavía por venir; no obstante, al margen de estos factores, existen teorías sobre la autopercepción –desde un punto de vista sociológico, psicológico e incluso antropológico– que alumbran otros motivos relacionados.

Alberto del Campo, profesor de Antropología en la Universidad Pablo de Olavide, le da la razón. En un ambiente colectivo de “alarma social”, “zozobra” y “casi psicosis” provocadas por la pandemia, la guerra, el cambio climático, la inflación y la crispación política, es comprensible que la gente piense que “el mundo está fatal” –indica Del Campo–, y a renglón seguido añadan: “Aunque yo no estoy tan mal”. Esto es, si en el contexto de la encuesta “en vez de por lo general, se pregunta a la gente si llegan a fin de mes y cómo están ellos, piensan ‘bueno, tengo trabajo, más o menos llego a fin de mes, así que no estoy mal’”, resume Fernández Jurado.

“Estás bien, ¿respecto a qué?”

Ese último pensamiento que refiere la profesora encierra, en sí mismo, otra cuestión delicada. ¿Qué quiere decir ‘estar bien’? Para responder a esta pregunta, la gente se compara con otras personas, lo cual explica a su vez que una buena parte de la población no se vea ‘tan mal’, si se mira en estándares más o menos cercanos.

“Si el escenario nacional es de fragilización social y tú no te identificas necesariamente con un panorama de pobreza y paro, claro que te consideras en buena posición”

“El criterio siempre es comparativo”, constata Ferran Giménez, sociólogo y profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. “ Estás bien, ¿respecto a qué? ”, plantea. “Si el escenario nacional es de fragilización social y tú no te identificas necesariamente con un panorama de pobreza y paro, claro que te consideras en buena posición”, apunta el sociólogo.

Las comparaciones son odiosas, y humanas

Curiosamente (o lógicamente), la población tiende a compararse “con el vecino”, y no con las élites, que viven fuera de sus barrios y con las que sí detectaría diferencias insoslayables. “La sociedad no es consciente a veces de las desigualdades de renta. No sueles compararte con multimillonarios, sino con tu entorno, y entonces te parece que estás bien”, señala Fernández Jurado.