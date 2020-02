La percepción del tiempo en una ciudad china confinada por el coronavirus

En las redes sociales chinas, unas perfectas desconocidas para la mayor parte de occidentales, sus usuarios intercambian mensajes de ánimo y esperanza. Muchos usuarios han aplicado un filtro a su foto de perfil que añade una máscara. Yo me he sumado a ese gesto.

A este paseo, le precede una ceremonia bien definida. Localizar la máscara y el bote de gel antiséptico. Salir al rellano y agudizar el oído. Una vez que estamos seguros de que el ascensor no está en funcionamiento (para evitar la posibilidad de que llegue con algún ocupante), llamamos al ascensor. Esta tarea me corresponde a mí, puesto que suelo llevar mi monopatín, cuya punta uso como improvisado instrumento para pulsar los botones que accionan el elevador.

Con alguna frecuencia, durante nuestro paseo, nos encontramos con otras personas. Estos encuentros revisten momentos de cierta tensión. El otro día, en un punto donde el camino se estrecha entre dos zonas verdes, una persona caminaba en mi dirección. Nos miramos de forma furtiva. Es difícil de explicar. Es una mirada polivalvamente, que escudriña al oponente, advierte de tu presencia y al mismo tiempo le pide disculpas por algo que aún no ha sucedido. De pronto, el caminante avivó el paso y con una agilidad impropia de su edad, saltó el seto y continuó su trayecto por el césped. Situaciones similares se repiten a diario.

En las urbanizaciones es habitual la presencia de máquinas de vending de lo más variopintas; las hay que dispensan huevos, yogures... En mi recinto hay una que expende pollos asados. Cada vez que me acerco a esta máquina, una voz metálica de mujer intenta llamar mi atención. “Bienvenido estimado cliente, pruebe nuestro delicioso pollo asado”. Esta máquina fue instalada poco antes de la crisis del coronavirus y no tuvo ningún éxito. Con las primeras señales de alarma, la máquina despachó en un día lo que no había despachado en semanas. Ahora luce un solo ejemplar de pollo y un cartel hecho de forma apresurada y un tanto zafia advierte que no se puede comprar. Creo que será interesante seguir el presumible proceso de fosilización del pollo desamparado.