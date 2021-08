La periodista Isabel Rábago se muestra tajante con el cartel de la película de Almodóvar

View this post on Instagram

La imagen muestra, sobre un fondo con la tonalidad roja que identifica la filmografía de Almodóvar, un pezón de mujer del que cae una gota de leche.

El debate estaba servido. Si primero fue la red social Instagram la que amenazó con eliminar la publicación por ir en contra de su política de no mostrar ninguna fotografía de pezones o genitales, el debate se ha trasladado a todo foro público.

Este martes, el programa de Telecinco Ya Es Mediodía quiso profundizar en la polémica con sus colaboradores. Fue entonces cuando la periodista Isabel Rábago manifestó su desagrado con la imagen del pezón y la leche.

“Busca la polémica y conmigo lo ha conseguido”, advertía Rábago. De la misma manera que aclaraba que “no es que me llegue a desagradar pero no está entre mis favoritos, para nada”. “Si lo que perseguía era la polémica, conmigo lo has conseguido. Ahora, yo no se si ya voy a ir a ver la película”, concluía.

Esta no es la primera vez que la que fue asesora de comunicación y medios en Madrid del Partido Popular ha desatado la polémica por manifestar sin tapujos sus ideas conservadoras.

Hace unos días, comentaba esto en Twitter a raíz de la entrevista póstuma a la abuela de Letizia publicada por ok diario.