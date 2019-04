La primera ministra Jacinda Ardern i el dilema del vel

Aquest article també està disponible en castellà.

Arran de la massacre del passat divendres 15 de març a Christchurch amb el tràgic balanç de cinquanta persones assassinades i gairebé un centenar de ferides —la major part migrants o refugiades—, Jacinda Ardern, primera ministra neozelandesa, ha tingut un comportament polític inusualment valent i exemplar que ha tingut la virtut de mostrar que és possible una altra manera de fer política.

L’endemà, dissabte 16, es va reunir amb una representació de la comunitat musulmana i va confortar víctimes i familiars en un acte celebrat en una mesquita. S’hi va presentar coberta amb un hijab, única manera d’entrar en un temple musulmà. Els ulls plorosos anaven més enllà de l’empatia, transmutaven una actitud associada a la debilitat, a la fragilitat, a la vulnerabilitat i al dolor, en un gest coratjós ple de respecte i enteresa. ¿Què no donaríem per veure un fort Donald Trump plorant per les afliccions de la gent migrada aturada a la frontera? Com ens reconfortaria veure un enfortit Matteo Salvini lamentant alguna de les morts de la Mediterrània.

Dues declaracions d’Arden poden reconciliar-te amb el quefer de la classe política. La primera, quan Trump li va demanar què podia fer per alleujar la patacada que havia patit Nova Zelanda i Arden li va contestar que tingués simpatia i amor cap a totes les comunitats musulmanes. La segona, la frase «They are us» (‘l’altri són nosaltres’) en referència a les persones de les comunitats afectades per l’atac, en general migrants o gent refugiada de Pakistan, l’Índia, Malàisia, Indonèsia, Turquia, Somàlia, Afganistan, Bangla Desh i Síria. Amb aquesta frase va trencar l’estès binomi que tant de mal fa; en definitiva, va deixar de criminalitzar les diferències.

Dimarts 19, Ardern, per començar, va iniciar el seu discurs al Parlament amb la salutació àrab «salam aleikum» (la pau sigui amb vosaltres) i durant la sessió va prometre no anomenar mai més l’autor del carnatge. Quan ella parli no tindrà nom i va posar de manifest, en canvi, la necessitat d’anomenar i així recordar la gent assassinada. No anul.la el crim però en certa manera posa el criminal al seu lloc. Com molt bé sabem les dones, allò que no té nom no existeix.