La rajada de Pablo Motos sobre estos dos políticos en 'El Hormiguero': no dice nombres pero está claro

“En el sueldo le entra que usted es un político y que tiene que ejercer con responsabilidad. No lo entiendo. Me pone muy nerviosa”, ha afirmado la presentadora de Julia en la Onda.

“La gente vota y ahora vosotros tenéis que hacer política”, ha defendido Motos. “A mí me toca mucho la moral cuando dicen ‘es que tienen problemas químicos entre ellos’. Como si todos los españoles tuvieran un jefe con el que se entienden maravillosamente”, ha añadido Otero.

“Han confluido una serie de líderes que no están a la altura” @julia_otero y Pablo Motos empiezan analizando la situación política actual #JuliaOteroEH pic.twitter.com/s9PoeR62AF

En ese momento, Motos ha cargado contra Pablo Iglesias y contra Pedro Sánchez, eso sí, sin decir sus nombres. En un principio no ha querido hacerlo, pero Otero le ha insistido con un “raja, raja” y el presentador se ha animado.

“No son diferencias ideológicas, son partidos de izquierdas pero es que no se tragan. Cuando se meten en una habitación no cabe tanto ego. Tienen que abrir una ventana o algo para que salga... Porque uno de ellos, sin decir el nombre, tiene una tendencia a la chulería. Y el otro tiene tendencia a decir ‘todo lo que ha hecho el otro lo ha hecho él en realidad’ porque no voy a decir quién ni nada de coleta ni nada”, ha asegurado Motos.

Y Otero ha insistido: “Tampoco diremos quién de los dos renunció a un posible gobierno porque era una humillación y en cambio en septiembre le parecía una oferta estupenda”.

“Me gustaría mirar por un agujero. Mirar ahora cuando ya ha pasado un tiempo y van a elecciones después de haber perdido la oportunidad de algo que ahora le gustaría tener, esta vez sí, es Pablo Iglesias... Me gustaría saber ahora mismo cómo es la cena en su casa, decir ’pero qué nos ha pasado, por qué no nos dimos cuenta”.