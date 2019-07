“Es que depende de cómo formulen las preguntas, usted está siendo muy amable y no me siento atacado ni con necesidad de defenderme. De natural soy muy poco guerrero, si me atacan me defiendo, eso sí...”, ha afirmado el portavoz de Vox.

“Gracias por atendernos esta mañana”, ha respondido Prats, aunque después ha añadido: “Ha dicho usted que estoy siendo amable me van a poner a parir en redes”.

“Entonces lo retiro”, ha dicho de los Monteros después.

Una vez terminada la entrevista, Juan Carlos Monedero, que se encontraba en plató, ha asegurado que Vox tiene mucho predicamento en televisión.

“Ayer estuvimos con Ione Belarra casi 20 minutos, hoy hemos decidido que después de escenificar el desencuentro, hay que ver que pensaba la derecha”, le ha respondido Prat a Monedero.