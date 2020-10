La reacción de Susana Guasch tras ser criticada y convertirse en 'trending topic': tiene un mensaje a Ayuso

Los que entraran a Twitter este jueves vieron, entre las principales tendencias, como se coló el nombre de Susana Guasch, una de las periodistas deportivas más reconocidas de Movistar.

La comunicadora fue criticada por un comentario que hizo durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Guasch aseguró que Guardiola va “de fracaso en fracaso” en la competición europea.

“Se gastan mucho dinero para conseguirlo, un éxito no es, desde luego. No entiendo porque no se atreve la gente a decirlo, le dan un buen equipo en el Bayern de Munich, en el City”, se explicó.

Por su parte, el exjugador y comentarista Jorge Valdano defendió al entrenador catalán: ”¿No confundirás a Guardiola con un perdedor? Yo no le llamo fracaso a eso, si no fracasan 25 cada temporada”.