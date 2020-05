La respuesta más tajante de Fernando Simón: "Ahora mismo tampoco estoy para este tipo de cosas"

El abogado Victor Valladares, que fue el que presentó la denuncia que ha originado la causa que se instruye contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por posible prevaricación al no prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid, ha pedido que Fernando Simón declare en calidad de investigado.

Preguntado por esta cuestión, el experto ha asegurado que no ha recibido nada y que, por tanto, no sabe exactamente de qué se le denuncia o no. Además, ha asegurado que si hay alguna solicitud de comparecencia hará “lo que los jueces o la judicatura o el poder judicial” le diga que tiene que hacer.

“No tengo nada que ocultar ni nada que decir al respecto. Ahora mismo tampoco estoy para centrarme en este tipo de cosas. Si hay fechas en que tenga que hacer cosas las haré, pero ahora mismo estoy centrado, como todo el equipo del ministerio, en hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos”, ha explicado Simón.

El experto ha insistido en que todo su equipo está dejándose la piel en ello, y dedicando “muchísimas horas de trabajo”.

“Si hay que dedicar tiempo a esto otro lo dedicaremos y lo sacaremos de donde podamos, pero ahora mismo no puedo decir más porque yo no sé nada”, ha zanjado.