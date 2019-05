La rotunda respuesta de Beatriz Rico a la frase más repetida en la campaña electoral

Beatriz Rico lo ha vuelto a hacer. La actriz se ha hartado de escuchar a ciertos políticos de los partidos de la derecha repetir como un mantra la misma frase (con algunas derivadas) durante la campaña electoral: “Es una humillación para todos los españoles”.

Y como viene siendo habitual en ella, la actriz ha recurrido a sus redes sociales para enviar un rotundo recado a todos aquellos que la pronuncian.

“Lo voy a soltar”, comienza el mensaje que ha compartido en Twitter y que ha obtenido un gran aplauso de la red (con más de 5.300 me gusta).

“Oiga, no hable por mí. No me quiera imponer lo que me humilla, ya decido yo, que usted falla más que una escopeta de feria”, concluye.