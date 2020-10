La secuela que Roberto Leal todavía tiene tras haber pasado el coronavirus: "No es ninguna broma"

Roberto Leal ha ido a divertirse a El Hormiguero. El presentador de Pasapalabraha acudido al programa de Pablo Motos en Antena 3 y ha hablado de que hace unas semanas pasó el coronavirus.

El presentador ha explicado que estuvo muy preocupado porque cogió el Covid en sus vacaciones cuando estaba con gran parte de su familia. De hecho, sus suegros estuvieron contagiados pero afortunadamente sin ninguna complicación importante. Además, ha contado en exclusiva que su mujer está embarazada, algo que añadía más preocupación a su positivo por coronavirus.

El exconductor de Operación Triunfo ha revelado que a pesar de haber pasado el coronavirus hace semanas, todavía tiene una importante secuela: sigue sin tener olfato y no nota el sabor de los alimentos.

Leal empezó a sentirse mal y llegó a perder el olfato y el gusto “algo que no he recuperado del todo”. “No me digas eso”, ha espetado sorprendido Pablo Motos.

“Eso es lo más raro. Hay gente que dice que dura meses, gente que en 48 horas lo recupera, y yo todavía, es raro porque hay sabores fuertes como el café o el vinagre que sí, pero luego los gustos intermedios tipo cocido o lentejas. Me da igual lo que me pongas por delante me lo como porque me sabe a lo mismo. No es ninguna broma porque es una situación bastante rara”, ha explicado Leal.

Aunque no tenía olfato ni gusto, Leal ha contado que ha engordado dos kilos cuando durante su confinamiento porque iba mucho a la nevera a picotear.