La sentencia del procés explicada a un extranjero

España vuelve a celebrar elecciones el próximo 10 de noviembre —las cuartas en cuatro años, todo un récord en Europa—, los indicadores económicos muestran los primeros signos de debilidad y la crisis institucional por la que atraviesa el país es la más grave desde que se instauró la Democracia, en 1978.

España no vive precisamente sus mejores días. Y, aun así, las miradas de todos —políticos, empresarios, ciudadanos, medios de comunicación— se dirigen hacia un sólo lugar: Cataluña. Tiene sentido: todo o casi todo lo que ha pasado en la política española en los últimos años depende de esta comunidad autónoma.

No, no hay otro referéndum para decidir si los catalanes se quedan o abandonan España. A corto plazo eso no volverá a pasar. Las dudas, la inquietud y la incertidumbre provienen de un fallo judicial: España contiene el aliento ante la sentencia que, presumiblemente, condenará a los principales líderes independentistas por alentar —incluso organizar— el referéndum independentista que se celebró el pasado 1 de octubre de 2017, lo que se conoce como el procés.

Ese día, España emitió a todo el mundo unas imágenes que dañaron la credibilidad del país como sistema democrático: cientos de policías cargando contra ciudadanos que intentaban votar libremente. El problema, el gran problema, es que ese referéndum fue ilegal.