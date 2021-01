“Claro, es que al final las cosas no son tan sencillas y los recursos son limitados”, ha seguido como si nada.

En ese momento, uno de los presentadores del programa ha interrumpido a Monasterio de forma inmediata para decirle con una sonrisa: “Acusan de eso al señor Abascal”. La dirigente de Vox, que por su cara se había dado cuenta de que le iban a hacer justo esa réplica, ha seguido hablando como si no hubiese escuchado el comentario.

″¿Los queremos dedicar a Sanidad o los queremos dedicar a colocar en puestecitos a políticos que no saben hacer la ‘o’ con un canuto? Eso es lo que hay que elegir”, ha comenzado diciendo.

Por otro lado, Monasterio ha valorado la retirada del mural feminista del barrio de Ciudad Lineal, impulsado por la representación de su partido en el consistorio de la capital española, y las posteriores protestas vecinales para impedirlo. A su entender, el mural no es el principal problema de la zona, sino un centro de menores extranjeros no acompañados.

“Hay educadoras a las que acosan contra su coche, y las acosan en los centros y no son capaces de defenderse. Y yo no veo a las feministas estas que nos ponen murales en Ciudad Lineal hablar y manifestarse porque las educadoras que están en los centros de Menas son acosadas muchos días. La izquierda nos quiere hablar de murales, pero no del acoso que sufren las educadoras en los centros de menas”, ha dicho.