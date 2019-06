La sorprendente confesión de Amaia sobre su actuación en Eurovisión

“No estuve muy cómoda. Ahora la escucho y no siento que me represente”, ha confesado en una entrevista en Cadena 100 . La cantante ha recordado que los días previos al festival “todavía estaba en shock por toda la repercusión que había tenido el concurso”. “Estaba un poco perdida por todo lo que me estaba pasando. Eran muchas cosas y había cambiado nuestra vida por completo”, ha afirmado.

Además, la artista se ha lamentado de que entonces su palabra no tenía ningún valor: “Yo no decidía absolutamente nada. No tenía el poder de decisión que tengo ahora. Era algo que no me gustaba y no estaba cómoda con eso. No me representaba lo que estaba haciendo”.

“Fue un poco mierda pero ha formado parte de mi vida y he aprendido muchas cosas. Hicimos muchas entrevistas y aprendimos cómo funciona todo. Me ha servido bastante”, ha terminado diciendo la artista.