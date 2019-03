La declaración de Amaia tras la última polémica con Alfred: "Eso es mentira"

Amaia Romero no acudió a darle el relevo a Miki Núñez de cara al festival de Eurovisión del próximo mes de mayo en Israel y los rumores de que no fue por no ver a Alfred, su expareja, se dispararon. Para dispersarlos, la extriunfita tuvo que salir a desmentirlo en el estreno de la última película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria.

"Eso de que lo estoy evitando es mentira, ya lo he visto en otras ocasiones y no ha pasado nada", afirmó la artista, antes de explicar el motivo real por el que no acudirá al concierto de este viernes en La Riviera.

La pamplonica se ha justificando comentando que el motivo es el resultado obtenido en Eurovisión 2018: "Tras el mal resultado del año pasado siento que no soy nadie como para cederle el testigo a Miki. Además, Amaia ha reconocido que está muy centrada en su disco, del que pronto habrá noticias.

También ha sido preguntada por el éxito de algunas de sus compañeras en la academia como Aitana, Ana Guerra o Lola Índigo: "No siento ese tipo de presión de que ellas estén haciendo eso y yo no. Todo lo contrario, me alegro mucho".