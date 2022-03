La UE debe madurar deprisa, espoleada por Putin

Forzada por el dramático acontecimiento epocal de la agresión bélica de Putin contra el pueblo ucraniano y su derecho a preservar tanto su soberanía en el orden internacional como su integridad territorial, la UE se encara al apremiante desafío de desarrollar su autonomía estratégica, su autonomía energética y una capacidad militar de intervención rápida en situaciones de emergencia, en el marco de una Política Exterior de Seguridad y Defensa (arts. 42 a 46 TUE). Una PESD fundada en la constatación de que su actual fragmentación equivale punto menos que a una condena a la impotencia sobre todos sus EEMM, incluida Francia, que no solamente es (tras el brexit de Reino Unido) la única potencia nuclear europea, sino que además es la única con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Es imposible no evocar cómo Gran Bretaña y Francia reaccionaron inicialmente ante la patente amenaza que suponía el régimen nazi intentando concesiones que, lamentablemente no solo resultaron estériles, sino que brindaron ventajas y tiempo para que el Tercer Reich completase sus designios para desencadenar la inconcebible mortandad de la IIGM. Son las lecciones de la historia: nos enseñan que no sirve la disuasión diplomática ante quien está dispuesto a utilizar la fuerza bruta sin contemplaciones morales y sin reparar un segundo en

el coste de sacrificar todas las vidas humanas que se interpongan en el camino de sus tanques.