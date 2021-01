La última reacción de Juan Muñoz al tuit que le dedicó José Mota

Juan Muñoz y José Mota formaron como Cruz y Raya el dúo cómico por excelencia durante los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo XXI.

Todo parecía ir con normalidad hasta que la semana pasada Muñoz estalló contra su excompañero en la revista Semana: “No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor, que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes”.

“Es la gota que colma el vaso. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero”, sentenció sobre Mota, del que dijo que le había cambiado el “dinero y la fama”.

El mismo medio se puso en contacto con el entorno del también investigador de Mask Singer para conocer su reacción. Según se explica, el primer impulso de Mota fue responder, pero se cuenta que “al reflexionar él mismo y hablar con su entorno se dio cuenta de que Juan Muñoz ’quería hacer ruido para volver a la palestra mediática”.