La vacunación de la selección española, en el aire a un día de arrancar la Eurocopa

La vacunación de la selección española de fútbol sigue en el aire a un día de la Eurocopa y a cuatro del debut de España. La Federación rechaza el plan aprobado por el Gobierno, que pasaba por administrar las dos dosis del suero de Pfizer este mismo viernes, e insiste en recibir la monodosis de Janssen.

Luis Rubiales ha sido claro al asegurar que no le constaba que se fuera a vacunar a los jugadores y cuadro técnico “ni mañana (viernes) ni pasado”. Entre los motivos aducidos por la Federación y el staff de la selección para rechazar Pfizer, está que una vacuna de dos dosis no permitiría inmunizar por completo a la plantilla hasta casi el final de la Eurocopa. Además, les preocupa multiplicar por dos los posibles efectos secundarios tras el pinchazo en plena competición.

El seleccionador, Luis Enrique, ha explicado este jueves en rueda de prensa que “a día de hoy no hay nada oficial de que nos vayan a vacunar”. “Si se llega a un acuerdo me gustaría que se vacunaran lo antes posible porque puede haber síntomas y me molestaría mucho no poder contar con algún jugador por un síntoma de la vacuna”, ha añadido.

En cambio, no ha querido entrar en más polémicas por el asunto vacunacional, porque es un tema “que lleva el presidente. Lleva meses negociándolo”. Incluso ha llegado a apuntar que la discrepancia es “un juego de niños comparado con otras cosas que he vivido”, sin querer hacer referencia expresa al drama que sufrió hace un par de años.