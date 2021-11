La venganza de Vox contra Lola Herrera por lo que ésta dijo del partido

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images La actriz Lola Herrera.

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la actriz Lola Herrera, con un amplio consenso con la única excepción de Vox, cuyo portavoz y único concejal en la Corporación, Javier García Bartolomé, ha votado en contra debido a unas declaraciones en las que la intérprete vallisoletana aseguraba no entender “que haya mujeres que voten” a este partido.

Lola Herrera pronunció esas palabras el pasado 8 de noviembre en Sábado Deluxe, donde dijo: “A mí me asombra que haya tanta gente que no esté de acuerdo con todos los pasos que hemos dado. Como mujer no entiendo que otra mujer pueda votar a Vox”.

La actriz recalcó que se están dando “marcha atrás en nostalgias de vida” y advirtió de que “hay gente que echa de menos lo que hemos conseguido desde la Transición”.

“De ganar como sociedad y cómo país. Hay cosas que no les viene bien a un sector de la sociedad, que es un partido político”, aseguró. Herrera reprochó a las mujeres que votan a la formación de Santiago Abascal que no sean agradecidas con lo conseguido. “No éramos nadie ni teníamos ningún derecho”, resaltó.

Ahora, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier García Bartolomé, ha manifestado su oposición al acuerdo ya que su formación “no puede” apoyar la concesión de la medalla de oro a una persona que ha realizado unas “muy duras” declaraciones contra los votantes de Vox “incluyendo más de un millón y medio de mujeres que votaron” a la formación.

Representantes de otros partidos han manifestado su desacuerdo con esa posición, tanto del equipo de Gobierno formado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra, como de la oposición, ya que el ‘popular’ José Antonio De Santiago-Juárez ha considerado que la carrera de la actriz vallisoletana “no se puede resumir en unas afirmaciones puntuales sobre un partido”.