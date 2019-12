La vida a merced de la solidaridad de otros

GOH CHAI HIN via Getty Images

GOH CHAI HIN via Getty Images Un niño caminando por una calle contaminada de Yakarta, Indonesia.

Fauzan es un bebé de dos años, nació con ictiosis, una extraña enfermedad de la piel, sin cura y que requiere de constantes tratamientos. En la isla de Sumbawa (Indonesia) no pueden ofrecerle lo cuidados apropiados para su dolencia. Río tiene 14 años y vive en la misma isla indonesia. Hace seis meses sufrió un accidente de moto y nunca lo llevaron al hospital. Una de las heridas se le infectó y ahora sufre osteomielitis (una infección en el hueso) y osteoporosis. Tampoco a él le pueden ofrecer los servicios sanitarios que requiere.

No son historias aisladas, bien lo sabe la ONG española Harapan Project. Soalihin, Saputra, Hidayat, Hen... Ninguno supera la adolescencia y todos han necesitado asistencia sanitaria urgente, y de no ser por la solidaridad de un crowdfunding, quizás su suerte sería otra. Indonesia está considerada por la ONU una de las dos regiones más pobres del planeta y la realidad en la isla de Sumbawa, no es demasiado alentadora. Allí muchos niños viven en la extrema pobreza y necesitan atención médica urgente que nadie les puede procurar. Hasta que llegó la ONG Harapan Project, entonces lo imposible dejó de ser tan imposible.

Carlos Ferrándiz, un abogado enamorado del surf, fue quien dio vida a esta organización tras un viaje al país asiático en busca de olas. Atrás dejó su familia, sus amigos y su trabajo para trasladarse a la isla de Sumbawa. Desde entonces, no ha dejado de ofrecer “harapan” (esperanza en indonesio) a la población local a través de un proyecto humanitario que empezó siendo una quimera y que diez años ofrece no solo asistencia médica sino también programas educativos y deportivos, entre otras acciones.