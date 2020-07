La viróloga Margarita del Val señala sin dudar a quién tiene la culpa de los rebrotes

"El que no lleva mascarilla no es el más valiente. El que no lleva mascarilla es el que menos respeta a sus congéneres, el que menos respeta a los sanitarios y a las personas mayores", advierte la viróloga Margarita del Val, del CSIC. Vía @telediario_tve pic.twitter.com/9WnWnpA8Q3

Del Val ha asegurado que “el que no lleva mascarilla no es el más valiente”, sino que “el que no lleva mascarilla es el que menos respeta a todos sus congéneres, es el que menos respeta a los sanitarios, es el que menos respeta a las personas mayores, es el que menos respeta a sus familiares que pueden tener enfermedades crónicas”.

En otra entrevista, en este caso en Nius, la experta ha asegurado que le preocupado especialmente el brote de A Mariña, sobre todo, “porque están insistiendo en ir a votar”.

“La salud tiene que estar por encima de eso, un brote no sabemos nunca cuando se nos va a ir de las manos. Tienen que ver que estamos en una situación excepcional. Yo pido que no se rompan las cuarentenas. Y me preocupa porque no están siendo conscientes de esto, les está cegando el momento político”, ha alertdo.