La viróloga Margarita del Val zanja con una demoledora frase el debate sobre si hay que priorizar salud o economía

La viróloga Margarita del Val, una de las expertas más reputadas del CSIC, ha adelantado que la pandemia por el coronavirus va a durar muchos meses y ha zanjado con una única frase el debate sobre si hay que priorizar la economía o la salud.

“No es una dicotomía porque sin salud desde luego que no hay economía”, ha asegurado en una entrevista a El Salto. ”¿Qué ocurre? En Barcelona se abren los locales, y el 20 de julio se tienen que cerrar, o sea que no hemos ganado nada: no se salvaguardan puestos de trabajo”, ha explicado la experta.

Del Val ha señalado que, lejos de salvarse, para un negocio es malo que haya tenido que abrir, haya comprado suministros, haya almacenado nuevas cosas, haya empezado contratos y ahora los tenga que parar.

“Lo que hay que hacer es ir hacia una situación sostenible porque esto va para muchos meses. Eso si tenemos vacuna, algo en lo que confío”, ha afirmado.

La semana pasada, antes de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense, la viróloga aseguró que lo peligroso de la situación actual con el coronavirus “es que se está transmitiendo de una manera más silenciosa y en cualquier momento nos puede dar un susto cuando empiece a subir la edad y vuelva a haber personas mayores contagiadas”.

“Deberíamos estar preparándonos ahora, que es la época de más bonanza a pesar de que estemos en una pequeña oleada. Hay que hacer más diagnósticos porque aumentarán las enfermedades respiratorias en otoño”, subrayó.

Además, Del Val apuntó a que “aunque nos cueste hay que mantener la distancia con la familia y los amigos, hay que estar con pocas personas”. “Si no, vamos a contagiar a los que más queremos y habrá un problema”, incidió.