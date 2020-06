"La vivencia ha sido horrible. Han sido las 9 semanas de vida más desoladoras"

Víctor Aparicio es enfermero en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid y ha relatado en Todo es mentirala situación que están viviendo ahora miles de sanitarios.

Después del pico de la crisis por el coronavirus en España, Aparicio y otros sanitarios han creado un agrupación llamada Sanitarios Necesarios por “el desconsuelo” que viven muchos profesionales tras varias semanas en primera línea frente al coronavirus.

“Mi vivencia ha sido horrible, han sido las nueve semanas de mi vida más desoladoras, he estado solo, muy solo. Me he dedicado en cuerpo y alma, como todos mis compañeros, a esto”, ha señalado.

Aparicio también se ha mostrado contrario a que llamen “héroes a los sanitarios”: “Cuando nos haces héroes nos estáis deshumanizando, parece que estamos por encima de la gente, y no somos humanos, nos ha afectado todo esto, ver personas, por favor”.