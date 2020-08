La vuelta del curso político: estos son los temas que marcarán la agenda

La foto del jefe del Gobierno con los principales rostros del Ibex, de los sindicatos y de los sectores punteros del país meterá presión a la oposición, en especial al PP, para que no rechace de lleno un acercamiento al Ejecutivo en un momento en el que país está necesitado de un “mínimo común denominador”, como insiste el Gobierno.

El jefe de los populares, Pablo Casado, se verá con Pedro Sánchez dos días después, el 2 de septiembre, en Moncloa. La del jefe de la oposición será la primera cita de la ronda de contactos que mantendrá el líder socialista con algunos grupos del Congreso para tantear los apoyos que puede cosechar a los presupuestos que está elaborando el equipo que dirige la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Sánchez incidirá en esos encuentros, en los que también participará la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el del PNV, Aitor Esteban, en la importancia de alumbrar unas cuentas que pongan punto y final al reinado económico del PP. La ironía se hace cada día más patente e insostenible: PSOE y Podemos gobiernan con unas cuentas prorrogadas que diseñó, para el año 2018, el cerebro contable del Gobierno de Mariano Rajoy: Cristóbal Montoro.

El apoyo a los presupuestos, no obstante, no va a ser un camino de rosas para Sánchez, quien empieza a recibir la misma presión que antes de la formación del Gobierno de coalición. Mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, hizo este viernes un llamamiento a los partidos que quieran negociar las cuentas a ceder para cerrar un acuerdo que no excluya a nadie, sus socios de Unidas Podemos marcaron una línea roja: con los naranjas, no. “Si pacta con Ciudadanos los presupuestos que no cuente con nosotros”, aventuró la coportavoz, Isa Serra.