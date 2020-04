La vida de un restaurante es, en muchas ocasiones, una montaña rusa donde se buscan vías creativas para hacer evolucionar una propuesta. Este desarrollo también afecta a la clientela y, a menudo, es frenada para no perder esos fieles que tanto cuesta conseguir. Los cambios no suelen ser recibidos con grandes aplausos, pero si estos siguen un camino suelen llevar al éxito. Siempre digo que ningún cocinero empieza siendo Ferran Adriá; es un sendero que hay que caminar paso a paso, sin complejos, pero sin prisas. De hecho, los restaurantes que inician su aventura como gastronómicos suelen tener comienzos muy difíciles, intimidan al cliente y hasta que no obtienen reconocimientos no suelen atraer el turismo gastronómico.

Hace tiempo que conozco a Javier Abascal, cocinero sevillano que ha ido dando esos pasos y que va creciendo poco a poco. Ha cambiado en su último año la localización de su restaurante, que antes se situaba en el barrio de Los Remedios, al otro lado del Río Guadalquivir, para situarse en la actualidad en el Hotel Palacio Conde de Torrejón, en el casco antiguo de la ciudad hispalense. El espacio, aunque se encuentra en el hall del hotel, cuenta con unas instalaciones más adecuadas para la cocina de Javier, que ofrece una carta concisa y con fueras de carta interesantes.