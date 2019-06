12 razones por las que vas a animar al Tottenham o al Liverpool aunque no vayas con ninguno

Primera final en el último lustro sin presencia española, partido entre dos equipos ingleses, con el calorcito que va a hacer este sábado en Madrid (y no sólo en Madrid) y con la de cosas que tiene uno que hacer durante el fin de semana... como que no invita mucho a pegarse al televisor a verlo, ¿verdad?

1) El Liverpool cuenta con el himno más famoso y emocionante del fútbol. Y tú también lo has cantado aunque ni sepas inglés ni te sepas el nombre de un solo jugador. Esta noche lo puedes gritar sin complejos: ”... and you´ll never walk alone”.

Si más o menos te interesa este deporte, te recomendamos que leas este maravilloso artículo de The New York Times sobre el equipo de analistas de datos que rodean a Jürgen Klopp , entrenador del Liverpool, y que opinan sobre los futbolistas sin ver un sólo vídeo de ellos. Como lo lees.

5) Si eres del Atleti, irás con el equipo donde más brilló Fernando Torres (de hecho hay aficionados colchoneros que se abonaron al Liverpool solo por el fichaje de “El Niño”. Lo del Madrid no llega a tanto, pero por allí también jugaron Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso.

6) ¿Y si eres del Valencia? Pues también tienes una razón de peso para ir con los “reds”. Su última Champions la levantaron con Rafa Benítez de entrenador. Y con Benítez los “ches” ganasteis dos ligas, así que si ganan la Champions el nombre del Valencia volverá a sonar.

Siempre hay un plan b: el Tottenham

1) Pobrecillos, aún no han ganado una Champions. Los otros tienen cinco...

2) ¿Eres de Zaragoza? Si no, da igual. Seguro que te acuerdas de aquel gol(azo) de Nayim casi desde el medio campo en el último minuto de la final de la Recopa de 1994. Pues antes de aquello, el futbolista de Ceuta ya era un ídolo en el Tottenham. Y lo fue más tras su gol, porque se lo metió al histórico rival de los “Spurs”, el Arsenal. Desde entonces en la grada le dedican un cántico basado en una famosísima canción de The Pet Shop Boys, “Go west”, rebautizada como “Nayim, from the halfway line” (Nayim, desde la línea de medio centro). Este vídeo tienes que verlo sí o sí.