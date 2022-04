Las 5 claves de la segunda vuelta electoral de las presidenciales francesas

POOL New via REUTERS

1. Qu茅 har谩n los votantes de M茅lenchon

M茅lenchon, que logr贸 el 22% de los votos ha mantenido una posici贸n ambigua desde el momento en el que se supieron los resultados de la primera vuelta. No ha llamado a sus votantes abiertamente a votar al actual presidente, pero s铆 ha reiterado lo fundamental que es que no se abstengan para evitar que la ultraderecha se haga con el poder. 鈥淣o se abstengan, sigan siendo actores de esta historia鈥, ha declarado recientemente en una entrevista concedida con la cadena de televisi贸n BFM TV en la que adem谩s ha pedido abiertamente a sus seguidores no votar por Le Pen, lo que supone un apoyo t谩cito a Macron como 煤nica opci贸n no excluida.