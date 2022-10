Las calles a 30 km por hora se consolidan y ya evitan una de cada cinco muertes en ciudad

Europa Press News via Getty Images

¿Esto significa que se han respetado los límites en las ciudades?: “Los datos hablan por sí solos. Esta era una medida de largo alcance. No se puede poner un policía detrás de cada esquina, sino que se trata de convencer. Las velocidades han bajado y las víctimas también. Y, además, no ha habido rechazo social”, responde Navarro.

Unas cifras que, según el responsable de la DGT , acercan la seguridad vial a los objetivos marcados para el decenio de reducir en un 50 % las muertes en accidente de tráfico. Esta tendencia, resalta Navarro, se está manteniendo en lo que llevamos de año en las ciudades, independientemente de su tamaño, y está no solo calmando el tráfico, sino también disminuyendo el ruido, la congestión y las emisiones de CO2. Todo ello, gracias a la gestión que están haciendo los ayuntamientos de esta medida.

Pero la moneda tiene dos caras...

No obstante, España se sitúa a la cabeza de Europa en las tasas más bajas de siniestralidad, con 32 fallecidos por millón de habitantes, frente a los 44 de media de la Unión Europea, y por delante de países como Finlandia, con 40, Francia, con 45, y muy cerca de Alemania (31).

Y ello a pesar de que nuestro país tiene 5,5 millones de motos, de que 70 millones de turistas alquilan coches, de que uno de cada cuatro fallecidos no usa el cinturón de seguridad y de las 50.000 condenas penales por alta tasa de alcohol al volante. “O no lo sabemos o no nos lo creemos”, enfatiza Navarro al recalcar los buenos resultados del España.