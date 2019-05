Las durísimas declaraciones de Jorge Sanz en 'Sábado Deluxe'

A post shared by Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) on Apr 24, 2019 at 12:30pm PDT

Sin embargo, la enfermedad de su hijo no ha sido el único drama al que Sanz ha tenido que hacer frente últimamente.

El actor también sufrió un infarto hace cinco años y el pasado mes de enero tuvo que despedirse de Paloma Gómez, su exmujer y madre de Merlín, su segundo hijo, con quien trabajó en la inolvidable serie Valentina.

De todo esto habló este sábado el actor con Jorge Javier Vázquez y estas son algunas de las demoledoras frases que dio en su entrevista:

Sobre Merlín, su hijo

“Mi hijo toma antibióticos todos los días de su vida. Tiene que tomar 12 pastillas por comida”.

“Las farmacéuticas serán lo que sean, pero son las que investigan y han dado con la tecla, han dado con la solución. Esta enfermedad ya tiene cura, pero le han puesto un precio desorbitado. Vale más que los puros que se fumaba Rajoy al año. Imagínate”.

“Si la vida me ha dado a mí por todos los lados, imagínate a mi hijo”.

“Odio meterme en política, no me gusta la política, me parece lo más vulgar del mundo, pero decidí que este era el momento de dar la cara: yo soy de lo público. A mí de la sanidad pública me gusta hasta el nombre”.

“La enfermedad de mi hijo me ha hecho mejor persona, me ha hecho más duro y si la vida es dura pues nosotros más”.

“La vida me ha dado una bofetada y me ha puesto en mi sitio”.

Sobre Paloma Gómez, su exmujer

“Me enamoré de Paloma, la madre de mi segundo hijo, años después de trabajar con ella en Valentina”.

“¡Qué vida esta! Como decía el padre de Quique San Francisco: la vida es una sucesión de putadas. Y entre putada y putada tienes que intentar disfrutar, pasártelo bien y ser buena gente porque luego la vida te pega estos bofetones”.

“Ella tuvo un accidente, le fastidió la rodilla y la carrera... y le dije: ’Anda, vente conmigo, que así tiene que ser la vida. La vida tiene que ser bonita. Vamos a hacerla bonita. Como dice Gonzalo Suárez: si la vida no te gusta, te la reinventas”.

Sobre su infarto

“Mis hijos me han salvado la vida. Ellos y un infarto que tuve hace cinco años, que ha sido lo más saludable que me ha pasado en la vida. Me he quitado 15 kilos de encima y estoy en plena forma”.

“Tuve un infarto y un trombo en la ingle y suena mejor decir que has tenido un trombo en la ingle y un infarto, porque parece que tienes un tubo de escape ahí o algo”.

“Ahora, por Merlín me da un poco más, pero no me da miedo la muerte. La muerte no es el final. Aunque yo soy maniqueo en eso”.

“Belén Esteban y yo ligamos una noche”.