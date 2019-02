Este lunes Jorge Sanz aseguró haber sido expulsado de la gala de los Goya el pasado sábado, según publicó Chance. El actor tenía más razones que nunca para acudir a la fiesta del cine español este año: la madre de su hijo, Paloma Gómez, que también era actriz, falleció el 25 de enero a los 46 años. Ella formó parte en los Goya del tradicional In Memorian con el que se recuerda a los profesionales fallecidos.

Qué lujo contar con @JRhodesPianist en estos #Goya2019 . Su Adagio del Concierto Nº3 en Do Menor BWV de Bach ha sido la nota musical del homenaje que rendimos a los compañeros que nos dejaron este año, con una mención muy especial a nuestra Presidenta de Honor, Yvonne Blake. pic.twitter.com/mDmH15XOfa

Sin embargo, y a pesar de haber viajado hasta Sevilla para la ocasión, Sanz tuvo que ver la gala fuera del recinto y por la televisión. La razón no es que nadie le echara, como dijo el madrileño en un principio, sino que se le negó el acceso por asistir sin cartera y sin entrada, según ha podido confirmar El HuffPost. El intérprete lo dijo "de coña".

7,798 Likes, 916 Comments - Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) on Instagram: "Hoy te has ido, pero me diste el mejor regalo de mi vida. Hasta siempre, Palomita."