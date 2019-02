Jorge Sanz ha dado por concluido su episodio en la última ceremonia de los Goya. Y lo ha hecho con una última aclaración que ha compartido este jueves en su cuenta de Instagram.

"¡La que he liado, pollito!", comienza diciendo el actor, que aseguró en la alfombra roja que había sido expulsado de la ceremonia. Sanz tenía especial interés en ver el In Memorian por estar en él su expareja y madre de su hijo, Paloma Gómez, que falleció el 25 de enero a los 46 años.

"Nunca pensé que nadie se creería mi comentario sobre que me echaron de los Goya", dice ahora el intérprete, que vio la gala por televisión. "Pero, ¡cómo va a pasar algo así! Quise hacer una broma... y se fue de control. Menos mal que ya se ha aclarado todo", continúa el intérprete.

311 Likes, 33 Comments - Jorge Sanz (@jorgesanzmiranda) on Instagram: "¡La que he liado, pollito! Nunca pensé que nadie se creería mi cometario sobre que me echaron de..."