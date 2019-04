Esta vez, Encarni tenía un apoyo fundamental para conseguir lanzarse al mar: a Toñi. Parece mentira que fuese ésta quien no sabía nadar cuando participó en Splash: famosos al agua en 2013 , porque se ha convertido durante el rato que han pasado en el helicóptero, que ha acabado prácticamente rozando el agua, en una verdadera cheerleader. Aunque el final no ha sido el mejor... Ups.

Estas son las frases con las que ha conseguido revolucionar Twitter cuando ella solo pretendía que Encarni se lanzara:

1. No hay opción: ¡o te tiras o te tiras! 2. ¡Y nos comemos un coco las dos! 3. Relaja, respira 4. Encarna, eres una campeona 5. ¡Déjala, déjala! 6. ¡Que es agua! 7. Tía, no te ralles, tienes que estar bien

Escuchando todo esto mientras estás muerta de miedo es fácil no agobiarse... Pero Solo se vive una vez. One, two, three, ¡Caramba!