Las frases de 'La isla de las tentaciones' que ya son historia de la televisión

Telecinco Concursantes de 'La isla de las tentaciones 3'.

La tercera edición llega a su fin, pero el éxito del formato augura más. A la espera de que las parejas vuelvan a ir a la isla a ponerse los cuernos, cabe recordar el patrimonio que han dejado a la historia de la televisión.

Los concursantes del reality han dejado en la isla —a sus parejas— y frases que quedarán para el recuerdo. Algunas por explícitas, otras por hacer maravillas con el lenguaje impensables para los académicos de la RAE y otras, bueno, simplemente... ¡ESTEFANÍÍÍÍÍAAAA!

“No sé si quiero más a mi cabra o a Lara”

Hugo se enfrentó a Rubén en el cara a cara por Lara de la tercera edición y le soltó eso en la hoguera. No sin acabar con un “creo que podemos ser felices todos”. Ese crossover entre La granja de Pepito y Felices los cuatro no se atrevería a dirigirlo ni Guillermo del Toro.

“Hombres hay muchos, pero ¿y mi perro?”

Parece que las relaciones con los animales han sido muy intensas para los concursantes de la edición de la tercera edición. Diego amenazó a Lola con quedarse con Horus, el perro en común de la pareja. La dejó destrozada. “Nunca voy a tener un perro igual, es casi humano”, dijo. Igual quiso citar a Lord Byron, no la subestimemos.

“Ella me dijo: ‘voy a lavarme los dientes’, y le digo yo: ’pues te voy a dar la pasta”

Manuel, todo un poeta y rey de la sutileza y las metáforas, le dijo eso para ocultar que se metía en el baño con Fiama. Todo lo explícito que se venga a la cabeza se admite como respuesta correcta.

“Me miras y me intimidas, pareces un toro”

Aunque lo parezca no es un verso de una canción de Jesulín, ni de Bertín Osborne. Es una de las frases que le dijo Lola en su primer cita con Simone en la tercera edición del talent. No había mejor metáfora, igual podría decirle eso de los cuernos a su novio Diego.

“Me gusta ir un día al monte y otro a la montaña”

Hugo, con su amor por las cabras, ya había demostrado que le gusta la vida rural. Tanto que alterna el monte con la montaña, dos cosas totalmente opuestas.

“Ay señor del Gran Poder, y yo cortándome”

Marina soltó esas palabras al ver las imágenes de Jesús, después de que ella en la isla protagonizase estas imágenes:

“Esencia leonesa”

Todavía desconocemos si estas primeras palabras de Lola tras su morreo con Carlos han servido ya de eslogan gastronómico de León. La promoción en Instagram les saldría gratis:

“Tú me has hecho daño a mí y yo se lo he hecho al oso”

El peluche Rosito fue el rehén de Pablo, que acabó tirándolo a la hoguera de confrontación con Mayka en la segunda edición del programa. Lo que se dice un muñeco de vudú elevado al cubo.

“Que cada cerdo sujete su bellota”

Renovar el refranero popular siempre es bien. Si es con denominación de origen Jabugo mejor que mejor sino que se lo digan a Marta, que soltó esas palabras por la boca en una hoguera de la segunda edición al ver la cita de Lester con Andrea.

“Tengo ganas de nadar y llegar ya a Canarias”

Marta dio momentazos en la segunda edición del programa, pero no se sabía que tenía la capacidad de David Meca. Tenía ganas de marcharse después de su ruptura con Lester y no pudo explicarlo de mejor forma que lanzarse a las aguas abiertas.

“Creo que voy a exprimir todo el jugo de Dani, a ver qué tal ese jugo”

Más allá de la natación a Marta también se le daban bien las metáforas. Esta, digna de Gustavo Adolfo Bécquer, dejaba muy clara las intenciones con Dani.

“No creo que Melyssa me perdone porque es muy celosa”

Tom Brusse soltó estas palabras por su boca después de acostarse con Sandra. Ah, bueno, y después de engañarla antes de entrar a La isla. Igual los problemas no eran los celos de Melyssa Pinto.

‼️ INÉDITO | Tom le confesó a Sandra que se besó con Liseth estando con Melyssa ¿Qué te parece? https://t.co/aRYuaXgbVm #TentacionesDBT3 pic.twitter.com/Wcnz9RVPDQ — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 13, 2020

“Mueves mucho las tetas y me mareo”

Hay quien se marea en barco, quien en avión y quien con tetas. Gonzalo pronunció estas palabras hablando con Katerina mientras bailaban en la primera edición del programa. “Me estaba mirando los pies y delante de mis pies están las tetas y me mareo”, se justificó el sevillano. Excusa cuestionable.

“Cuesta abajo y sin casco”

Fani Carbajo también ha dejado frases para el recuerdo del formato. Esta, después de liarse con Rubén y engañar a Christopher es una de ellas. Que fuera sin casco y con frenos puede que lo haga un poco menos peligroso. No sabemos qué opina la DGT.

“Tengo palpitaciones en el nabo”

El primer beso con Fani le llegó a Rubén...al alma. Romanticismo puro.

“Mi suegra no se fiaba de mí, antes de entrar me dijo: ’Cuidado con lo que haces, arpía”

La suegra de Andrea era una auténtica Sherlock Holmes. Tanto que ella recordó la frase que le dijo después de liarse con Óscar.

“Ella tiene que valorar entre el jamón y el chóped”

Esas son las valoraciones de Gonzalo, el problema es que su novia Susana no estaba en la cola de la carnicería, sino en un reality.

“Es mejor estar con tu colega que con un Pokemon al lado”

Gonzalo es el rey de la discreción. Soltó ese comentario cuando sabía que le iban a poner las imágenes a su novia. Sabemos que Pikachu puede ser adorable, pero de ahí a compararlo con tu pareja...

″¡Estefaníaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Esta frase se coló hasta la saciedad en todas partes a comienzos de 2020 tras la primera edición del programa. Basta recordarla con una imagen:

¡ESTEFANIAAAA!



¡ESTEFANIAAAAAAA!



Así gritaba Christofer al ver las imágenes de Fani con Ruben en #laisladelastentaciones5 😭



⏰15:45 @divinity_es pic.twitter.com/40Ajp6jZkS — La habitación del pánico (@lahabdelpanico) January 24, 2020