"Las opiniones son como los culos": el mensaje de ánimo de Alejandro Sanz a Cristina Pedroche

Cinco días después de su esperada aparición en la Puerta del Sol dando las campanadas, Cristina Pedroche ha decidido abrirse en canal —como ella misma ha declarado— y hacer partícipes a sus seguidores de su estado emocional.

“Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal”, asegura en el post que ha publicado en Instagram.