Las polémicas de Alexia de Holanda, la 'compiroyal' de Leonor en Gales

La princesa, que hasta ahora ha estudiado en colegio público de La Haya, tiene la misma edad que Leonor, 15 años, pero al contrario que la heredera española, Alexia goza de una mayor libertad al no aspirar al trono que ocupará su hermana Amalia. Eso se traduce en que ella es la que más titulares acapara en la prensa holandesa.

Alexia se ha visto envuelta en varias polémicas, y todas tienen su origen en redes sociales. En 2018 se descubrió que la joven tenía varias cuentas privadas en Instagram donde compartía sus looks y pedía a sus seguidores que los puntuaran. En cuanto se supo que pertenecían a la princesa, dejó de utilizarlas. A raíz de esos perfiles, también se dedujo que tenía una cuenta en Snapchat , ya que en la imagen de perfil aparece con uno de los filtros de esa red social.

Dos años después, en 2020, era un vídeo de TikTok el que levantaba polémica. La princesa aparecía con sus amigas haciendo un playback de la canción In the party, de la rapera Flo Milli. La letra es controvertida ya que se incluye la palabra nigga, una forma despectiva de llamar a las personas negras en Estados Unidos, por lo que Alexia no canta en ese momento. El vídeo se filtró semanas después de que las autoridades holandesas confirmaran que iban a incrementar la seguridad y los controles de los menores en TikTok. La royal tenía entonces 14 años y el vídeo desapareció a las pocas horas de publicarse.