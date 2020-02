Las primeras palabras de Belén Esteban en 'Sálvame' tras la muerte de su exmarido

Belén Esteban ha pasado las dos últimas semanas en absoluto silencio. Hace diez días, Emma García anunció en Viva la vida que Fran Álvarez, su exmarido, había sido hallado muerto. Tenía 43 años.

La colaboradora de Sálvame se fue de vacaciones y este miércoles ha vuelto a su programa para hablar del fallecimiento de la persona con la que vivió muchos momentos inolvidables.

“Estoy bien”, le ha dicho a Corredera. “Me consta que te llamó mucha gente y tú decidiste guardar silencio”, ha añadido la presentadora.

“Quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo, pero especialmente a su madre Maruja. No voy a decir nada. Lo único que quiero decir es que, por respeto a él y a su familia, ni se me ha pasado por la cabeza decir absolutamente nada”, ha afirmado Esteban.

La colaboradora ha asegurado que no se le ha pasado por la cabeza “en ningún momento, hacer absolutamente nada” en lo referente a dar exclusivas. Además, ha añadido que le han ofrecido hacerlas.

“Yo he hecho lo que tenía que hacer, pero quiero mandar un beso muy fuerte a mis dos amigas de toda la vida porque, una vez más, me han demostrado todo lo que me quieren”, ha señalado.

Belén Esteban ha dicho en varias ocasiones que no piensa decir nada porque van usar esas palabras para atacarla.