Las verdaderas razones por las que Telecinco ficha a Isabel Pantoja

Precisamente esa audiencia hace más que evidente el segundo motivo de su fichaje. Muchos espectadores, especialmente en prime time, es señal de mucho dinero en publicidad para la cadena. Isabel Pantoja es un imán de anunciantes. Ese éxito le da a Mediaset la posibilidad de elevar las tarifas por spot emitido en esa franja horaria. Sólo con la primera gala de Supervivientes habría ingresado 2.664.000 euros , de manera que pagarle 80.000 por semana no era tan descabellado.

Ahí va la tercera razón: la confianza ciega en su éxito. Isabel Pantoja genera interés sí o sí porque, como explica la sociología, genera sensación de comunidad . Todo el mundo conoce su vida, de manera que es un tema de conversación a tener con cualquier persona, bien sea para alabarla o para dilapidarla. No hay por qué hablar del tiempo en el ascensor. Pocos personajes consiguen algo así.

En cuarto lugar, y no por ello menos importante, Telecinco ha conseguido atar a un personaje al que todas las revistas del corazón quieren en sus portadas. Ya no hace falta verla en ¡Hola! o pagar una entrada para verla emocionada en uno de sus conciertos por el recuerdo de Paquirri, una historia que vende. Este lunes lo hizo en Idol Kids, y no se cortó para abrirse.