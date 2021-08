"El deporte es para todos": la despedida de Laurel Hubbard, primera atleta olímpica trans, eliminada con tres nulos

Entonces sí habló para los medios. La haltera neozelandesa se ha mostrado decepcionada: “Desde el punto de vista deportivo no he cumplido con los estándares que me había impuesto y tampoco los que esperaba de mí mi país. Sin embargo he de estar agradecida a mis seguidores en Nueva Zelanda por todo el amor y el aliento que me han dado”.

“Agradezco también al Comité Olímpico Internacional (COI) por su compromiso en demostrar que el deporte es para todos, es inclusivo y esto es fabuloso”, ha añadido antes de retirarse Laurel Hubbard, desde hoy historia del olimpismo.