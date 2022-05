Le preguntan a Feijóo en qué se diferencia el PP de Vox y acaba soltando esto

Cuando las encuestas pronostican una mayoría de Gobierno a la suma de PP y Vox, Feijóo ha sostenido que no tiene “ninguna duda” de que si se concentran en su partido los votos del centro derecha” ganarán las elecciones, pero en caso contrario la suma del socialismo y el nacionalismo “es un riesgo que sigue teniendo posibilidades”. También ha aprovechado para realizar una reflexión, precisamente en este momento de auge electoral, sobre si es lógico que no se adelanten las elecciones apuntando al, a su juicio, “caos” en el Gobierno .

En este sentido, el presidente de los populares ha sido preguntado por cuál es la diferencia entre su formación y la que lidera Santiago Abascal. “La biografía es importante siempre, ¿no?”, ha comenzado explicando Feijóo, para señalar que “cuando un partido lleva 40 años sirviendo a su país, pues yo le diría que la diferencia fundamental es entre lo que hemos hecho unos y lo que dicen que van a hacer otros”, para remarcar que “pero de momento no han hecho”.

Las diferencias y la coincidencia

“Los dirigentes de Vox no pueden acreditar experiencia en la gestión porque no la tienen, parece ser que no les gusta la Unión Europea y parecer ser que el Estado de las Autonomías tampoco le satisface”, ha contrapuesto, para reconocer que han obtenido buenos resultados electorales, algo que ha calificado de “evidente”.