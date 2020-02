Leo Messi ha mostrado su indignación en Instagram después de unas declaraciones de Eric Abidal, responsable del área técnica del Fútbol Club Barcelona.

Es la primera vez que el jugador blaugrana usa sus redes sociales —en Instagram tiene más de 140 millones de seguidores— para responder a un miembro del club. Lo que ha cabreado al astro argentino son las palabras de Abidal sobre la plantilla durante la etapa de Ernesto Valverde, que acabó con su despido y la posterior llegada de Quique Setién.

“Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho”, ha asegurado Abidal. Y Messi ha respondido: “Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien”.

Y ha añadido: “Los responsables del área deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”.

“Cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen que no son ciertas”, ha señalado.

Esto ha convertido a Abidal en trending topic en España.