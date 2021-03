Líderes sin sentido común

Además, en todos los casos se da una misma circunstancia. Ciudadanos se convierte en protagonista cuando su debate interno aún no ha cesado. La formación naranja provoca un tsunami nacional en plena crisis interna. El partido de Inés Arrimadas vive inmerso en una lucha por decidir a quién debe contentar: a los que la apoyan y le aconsejan que no debe hacer cambios a pesar de la debacle en Cataluña y las encuestas, que les advierte de la pérdida de hasta dos tercios de sus votantes; a los que quieren que Arrimadas siga como primera espada del partido pero con cambios en su estructura interna o quienes desean controlar el partido para ofrecérselo al Partido Popular como salida de escape y sobrevivir así unos años más en política.

Se dice que cuando alguien entra en competencia demuestra su incompetencia. Y viendo cómo se está quedando el tablero político en España, el gobernado tiene licencia para pensar que la ausencia de liderazgo lleva a los gobernantes a tomar decisiones inverosímiles, que rozan el esperpento. Lo sucedido en Murcia entra dentro de la lógica, ya que no es la primera moción de censura que sufre esta joven democracia, pero el desenlace posterior en otras comunidades deja en entredicho la buena praxis y la responsabilidad de nuestros cargos públicos.

En cualquier caso, siempre nos quedará oír a los protagonistas defendiendo el argumento de que la culpa siempre es del otro, que todo lo que se hace beneficia o perjudica al ciudadano, dependiendo de quien lo diga, al margen de las ya mencionadas traiciones. De lo que no se han percatado es que si existieran listas abiertas posiblemente estos líos no se producirían tan a menudo al dar oportunidad a nuevas hornadas de políticos.

Los españoles no están para más jugadas de dominó. Desean que sus representantes hagan su trabajo, que piensen en los verdaderos problemas de la mayoría, que hagan algo, pero que lo hagan. Sin sentido común, esta clase política no se merece la confianza de los gobernados. Que a nadie les extrañe si un día, en este loco mundo de la politictainment, los ciudadanos sean quienes impulsen una moción de censura a estos políticos para que se queden en sus casas y las estructuras de sus partidos recapaciten, ya que peor no se puede hacer y, máxime, cuando estamos inmersos en el dolor de una pandemia.

Estas cinco mociones de censura y el adelanto de elecciones, supone un terremoto que tendrá unas consecuencias para los partidos implicados y para sus liderazgos, si es que en algún momento los tuvieron. Liderar no está al alcance de todos y en estos tiempos de incertidumbre, “liderar” se hace de rogar.