Lidia Falcón: "Han puesto un Ministerio de Igualdad para dar un cargo a Irene Montero, que ni ha estudiado ni sabe"

“Cuando le hemos ofrecido nuestros comentarios no los quiere, porque ahí hay un grupito, una sectita, que son las que disponen una serie de leyes horrorosas como la ley trans y la ley LGTB, pero no han protegido a las mujeres maltratadas durante la pandemia y han estado completamente desasistido”, defiende la líder del Partido Feminista.

Sobre la cuestión del confinamiento continúa asegurando que “el Partido Feminista se ha ocupado de una docena de chavalas que han estado con su maltratador durante el confinamiento y que ni llamando al 016 ni a la Policía les atendían. Lo que tenía que hacer el Ministerio de la Mujer, que ya sé que se llama de Igualdad, esa abstracción que no sé a qué se refiere, porque no sé si es entre pobres y ricos o empresarios y trabajadores, entre pobres y ricos”. “Tendría que ser de Defensa de la Mujer y no lo veo porque no están en esa línea”, señala.

“Han puesto un Ministerio de Igualdad para dar un cargo a Irene Montero. Lo digo aquí porque se lo diría a ella si quisiera recibirme, que se lo he pedido dos veces. Es una crítica ideológica, no hay nada personal”, remata Falcón.