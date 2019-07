Lidl reinventa el producto más sagrado para los españoles: pocas veces lo has visto así

Ante esa demanda, la cadena de supermercados Lidl ha lanzado una tortilla de patatas apta para veganos —aquellas personas que se abstienen de comer productos de origen animal— con su nueva marca propia My Best Veggie, elaborada a base de harina de garbanzos y sin el tradicional huevo. Los ingredientes de este producto son patata, aceite de girasol, cebolla, aceite de oliva y garbanzos, entre otros.

Se trata de uno de los platos que más se echa de menos cuando uno se marcha al extranjero y el que más se añoraría en caso de hacerse veganos, seguido de las croquetas, según el estudio My Best Veggie en el que esta compañía ha consultado a 1.200 hombres y mujeres de entre 18 y 55 años y de todas las comunidades autónomas.

La tortilla no es el único producto que ha lanzado esta cadena, ya que ha presentado este lunes por la mañana en un acto celebrado en Madrid una nueva gama de productos vegetarianos y veganos bajo la enseña My Best Veggie, que incluye 40 artículos diferentes. Algunos de estas incorporaciones son las hamburguesas veganas, el falafel, los empanados de queso o de verduras y las albóndigas vegetarianas.

Aquí puedes ver algunos de estos productos: