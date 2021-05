Publica un anuncio de limpiadora y recibe tres propuestas para prostituirse en menos de 24 horas

South_agency via Getty Images One woman, mature woman cleaner from cleaning service, spraying and cleaning dining table in apartment.

“Pues mira”, contesta ella, “las mujeres no se alquilan por horas para satisfacer deseos sexuales. Y me parece de muy mal gusto que me hagas creer que es un trabajo de limpieza y luego sea que buscas prostitución”.

Entonces él da estas explicaciones: “No lo tomes a mal, lo que pasa que sólo paso trabajando y no me queda tiempo para conocer a alguien. Si puedes no pasa nada”.

Ella quita su foto y él le pregunta si se ha enfadado. Ella contesta que no, que lo hace porque le han “propuesto muchas cosas raras” y que se dedica “a limpiar”. “Te entiendo, en plan para sexo y eso, me imagino”. “Sí, da coraje”, dice ella. “Ya, te escribirán mazo pesaos y eso, te entiendo”, responde él.

Tras hablar un poco de la logística del trabajo, el hombre lanza este mensaje: “Me está dando mazo rabia una cosa. Que apreces una chica debuti, pero si te soy sincero, me siento mal porque me has dicho lo de que no te mola que la gente piense que tú tal... y en realidad es lo que más me apetece. Lo siento por decirte esto así. No te quiero molestar. Me estoy sintiendo mal”.

Ella, confundida, trata de aclarar el asunto: “No te entiendo, disculpa. ¿Te refieres a que estás pensando en lo de la prostitución también? Me he perdido”.

“Pues algo así”, contesta él, “pero es que a mí no me gusta eso”. “Pero te veo y es lo que pienso. Te voy a dar todo el asco al decir esto. Pero no te voy a mentir. Encima que pareces una chica que flipas. Perdón”.