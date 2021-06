El gran momento de linces, lobos y osos, los reyes de la fauna ibérica

Gracias a ello, estos tres mamíferos viven un gran momento, a pesar de la crítica situación por la que pasaron en el pasado y a la crisis de biodiversidad en la que el mundo está inmerso. “A las tres especies les ha ido bien en los últimos años, especialmente al lince y al oso”, asegura José Antonio Montero, redactor jefe de la revista Quercus. Lógicamente, esto no ha sido obra del destino, detrás hay comprometidas políticas medioambientales y programas de recuperación de especies que han hecho revertir la situación en estas últimas dos décadas.

“El caso del lince es indiscutible. En los años 90, la situación era tan terrible que los especialistas no tenían claro que se salvase de la extinción. Muchos creían que se iba a extinguir, sin remedio”, cuenta Montero. Destaca además el periodista que en su recuperación fueron fundamentales la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía —que en aquella época eran de distinto signo político— y los fondos LIFE, el instrumento financiero de la Comisión Europea para la conservación de la biodiversidad

El problema del oso pardo ha sido y es un poco diferente, además de que esta no es una especie exclusiva de España — como sí lo es el lince en la península Ibérica—. El principal problema al que se enfrenta este gran mamífero, al igual que el lobo, es que entra en conflicto con el medio rural y eso siempre ha condicionado su gestión. “Pero también ha ido a más, aunque más lentamente. Eso sí, el núcleo occidental de población es otra historia de éxito”, puntualiza el redactor jefe de la revista decana en conservación.

En lo que al lobo respecta, las noticias también son buenas en estos momentos, aunque siempre envueltas en polémica y debate. Hace ya unos años que, por imperativo de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, el lobo ibérico está protegido al sur del Duero. Pero por encima de este río, en algunas comunidades autónomas, se puede cazar porque es considerado especie cinegética. Una situación que cambiará en las próximas semanas pues su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, concederá un régimen de protección especial al lobo y prohibirá definitivamente su caza. “La iniciativa de incluirlo en el LESRPE fue impulsada por el Ministerio y refrendada por las Comunidades Autónomas, no sin polémica. Sólo falta que salga en el BOE, que será antes del 25 de septiembre según el Ministerio”, explica Montero.

Lince Ibérico: un ejemplo mundial

“Ahora mismo estas dos zonas no cumplirían, por esa misma razón, con los criterios de las que seleccionamos para la reintroducción. No llegan al conejo por hectárea y seleccionamos zonas con más de 4. En algunos sitios ahora hay 8-12 conejos por hectárea. En Andújar las camadas son de 2 cachorros y en Montes de Toledo de 4, porque tienen mucha más comida las madres”.

Además del valor intrínseco de la especie en sí, el lince es el máximo depredador de nuestra fauna y controla el resto de la pirámide trófica. “Desplaza completamente a zorros, meloncillos y gatos. No desaparecen pero el número de depredadores es menor y favorece la recuperación de especies como el conejo o la perdiz. Se equilibra el ecosistema”, explica Pérez de Ayala.

Oso pardo: el querido morador de los bosques cantábricos

Cuando empezaron a trabajar en este proyecto, la población de oso pardo se reducía a 60-80 ejemplares distribuidos en dos núcleos de población que no se comunicaban. Hoy, la subpoblación occidental cuenta con casi 300 osos y la oriental con alrededor de 50. “Ahora sí hay comunicación entre ambas zonas”, advierte el especialista. “El crecimiento de la población lleva asociado una expansión, especialmente por parte de ejemplares jóvenes machos.Y a están bajando y hay osos en Zamora, en La Cabrera leonesa y han cruzado la A-6 en Galicia”.

“Fue la caza furtiva la que llevó a una situación crítica”, explica Palomero. A pesar de que en 1976 se incluyó al oso en el primer catálogo de especies protegidas, la situación no mejoró y siguieron desapareciendo animales en manos de los cazadores. Hasta que aparecieron en escena organizaciones de conservación y proyectos como la Fundación Oso Pardo, apoyados económicamente por los fondos LIFE.

La recuperación del oso pardo en la península se articuló alrededor de tres patas: acabar con el furtivismo, proteger el hábitat e intentar que sus espacios estuvieran en la Red Natura 2000 de espacios protegidos, y trabajar en conseguir la aceptación social. “Esta última es una de las puntas de lanza más importantes y con la que más trabajamos. Eso ha sido clave. Sin aceptación social, no se hubiese conseguido. Hemos hecho mucho trabajo escolar con programas de educación ambiental y hemos hablado mucho con los líderes locales”, argumenta el presidente de la fundación.

Asegura Palomero que en el caso del oso no existe conflicto con los ganaderos porque “los daños al ganado se pueden prevenir en Pirineos y son escasos en el resto del territorio”. Tampoco han tenido problema con los cazadores que han sido sus aliados en numerosas ocasiones. Además, la recuperación de ejemplares también está suponiendo una oportunidad económica: el turismo de observación de osos se va consolidando y cada vez atrae a más gente.

“Ahora hay más osos y hay que administrar el crecimiento de la población. Hay que trabajar sobre los osos jóvenes para que no se habitúen a explorar núcleos urbanos, a comer en la basura o ir a por las frutas que no coge la gente. Si no lo hacemos bien, se nos puede ir de las manos y lo que es una aceptación social maravillosa puede desaparecer el primer día que un oso muerda a alguien”, concluye con cautela el presidente de la Fundación Oso Pardo.