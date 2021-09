Llama a la policía, confiesa que es carterista y pide ayuda porque no le dejan entrar al metro

Pocas veces se podrá usar mejor el término ‘surrealista’ que con la escena vivida frente a una estación de metro en Barcelona. Un ciudadano ha llamado a la policía para pedir auxilio al sentirse acosado por una patrulla ciudadana. Lo peliagudo del asunto es que este hombre es carterista y como tal se lo confesó a la policía.

“Soy carterista. señor, pero yo no estaba robando, por favor manden una patrulla. Unos chicos no me dejan pasar, por favor,”, pedía por teléfono mientras hablaba con los Mossos. Se quejaba de que varias personas le seguían y no le dejaban entrar al metro para volver a su casa, como recoge la Cadena SER.

Mientras este llama, se oye al resto de ciudadanos a su alrededor acusarle de ladrón, entre gritos: ”¡Somos patrulla ciudadana, no le vamos a dejar robar!”.

Sin éxito en su intento de obtener protección policial, prueba parando un taxi, pero ante las protestas del resto de presentes, el taxista se va sin recogerle. Y este autodeclarado carterista se tiene que marchar de la escena por su propio pie.