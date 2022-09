Llevar calcetines te ayuda a dormir. ¿Verdad o mito?

Llevar calcetines en la cama tiene muchos beneficios, explica Mar De Carlo, consultora del sueño. Los calcetines pueden ayudarte a conciliar el sueño más rápidamente y a permanecer dormido durante más tiempo gracias a un proceso denominado vasodilatación distal.

“Los cambios en la temperatura de la piel pueden afectar a la capacidad de conciliar y mantener el sueño”, según un estudio de 2007. Se ha demostrado que el uso de calcetines en la cama aumenta la circulación y el flujo sanguíneo en los pies, corrobora De Carlo. Esto puede ayudar a reducir la temperatura central del cuerpo, lo que le indica al cerebro que es hora de dormir.

Otros estudios son más directos. Un estudio descubrió que los voluntarios que llevaban calcetines se dormían 7,5 minutos más rápido, dormían 32 minutos más y se despertaban una proporción de 7,5 veces menos que los que no llevaban calcetines.

“Una temperatura corporal más baja suele preceder a la sensación de sueño, y las pruebas sugieren que utilizar calcetines u otros métodos para calentar los pies puede reducir la temperatura corporal central y ayudar a conciliar el sueño más rápidamente”, corrobora la Sleep Foundation.

Otra ventaja de irse a la cama con calcetines es que se reducen las probabilidades de sufrir un ataque de Raynaud, según De Carlo. La enfermedad de Raynaud suele afectar a los dedos de los pies y de las manos; la piel pierde circulación y empieza a hincharse y a doler. Diversos estudios han demostrado que el uso de calcetines por la noche puede ayudar a prevenir un ataque al mantener la sangre en circulación y las extremidades calientes.

Aunque estos episodios suelen desencadenarse por las bajas temperaturas (o por la ansiedad o el estrés), llevar calcetines no evitará que se convierta en una enfermedad, pero al menos los calcetines pueden reducir la posibilidad de sufrir un brote.

Otros beneficios de dormir con calcetines son una mejora de los talones agrietados (si te hidratas los pies y te pones calcetines de algodón durante una semana, notarás la piel menos seca), prevención de sofocos (debido a un mejor control de la temperatura corporal central) y, por raro que suene, un mayor potencial de tener orgasmos, sostiene De Carlo.

En un estudio de la Universidad de Groningen en el que participaron 13 parejas, las parejas que llevaron calcetines en la cama aumentaron la probabilidad de alcanzar un orgasmo en un 30% con respecto a las parejas descalzas. Dado que los orgasmos son el resultado de un aumento del flujo sanguíneo a los órganos sexuales y que llevar calcetines en la cama contribuye a una circulación más saludable, este descubrimiento no debería ser una sorpresa.

A pesar de los beneficios por el uso de calcetines en la cama, De Carlo advierte que los calcetines no son la cura para algunas enfermedades. Por ejemplo, aunque el uso de calcetines puede ayudar a dormir mejor, es importante entender por qué tienes los pies fríos para empezar.

“Los pies fríos pueden deberse a una serie de problemas como la anemia, la diabetes y el hipotiroidismo, cuyas causas es importante abordar”, insiste De Carlo. “Si tu problema de sueño se debe a un problema más importante que no has tratado aún (por ejemplo, la ansiedad y la sobreestimulación mental) usar calcetines en la cama no te va a ayudar”.