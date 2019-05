Lo que debes saber antes de visitar México

Crecí en la ciudad de México con una madre andaluza. Cada año cruzábamos el charco para pasar el verano en Granada, donde aún hoy se encuentra la mitad de mi familia.

Fue así que tuve la suerte de aprender de las dos culturas y tomar, a mi conveniencia y según mi propio criterio, lo más adecuado de cada una. Claro que ya no estamos en los ochentas cuando era una niñita a la que miles de camareros, o meseros como le decimos acá, le rompieron el corazón con un “a ti no te regalo ná, si no te conozco” cada vez que les pedía que me regalaran un vaso con agua. Y es que aquí podemos pedir que nos regalen algo aunque vayamos a pagarlo. Y si bien probablemente no es justo comparar a toda España con la malafollá granaína, he sido testigo de experiencias similares desde Cantabria hasta Barcelona pasando por Madrid.

He aquí la primera lección. En México, nos encantan las cordialidades aunque para la mayoría de los extranjeros puedan parecer innecesarias o hasta exageradas. “Disculpe, ¿lo molesto con un café, por favor?” o “¿sería usted tan amable de pasarme la sal?”. Lo que para algunos puede sonar a rimbombancia anticuada, aquí lo decimos honestamente. Claro está que esto hace que algunos visitantes se sientan un tanto incómodos o hasta burlados pero no es así. Como pronto te darás cuenta si visitas México, la cordialidad en medio del caos es la base de nuestra sociedad. Nunca olvides el por favor, el gracias o el disculpa o te molesto con… antes de pedir algo. Hará que tanto tú como tu interlocutor se sientan más cómodos.

Otra cosa importante a saber es que a los mexicanos nos cuesta mucho, muchísimo decir “no”, y es normal que a muchos extranjeros esto les vuelva locos. Todo sería más fácil si aprendiéramos de los españoles el sencillísimo y claro como el agua “no me apetece”. ¿Quieres ir a tomar algo? Un “no, gracias, no me apetece” lo dice todo y nadie tiene por qué sentirse ofendido. En cambio en México, nos preocupamos tanto por no herir los sentimientos de la otra persona, quizá porque los nuestros se hieren tan fácilmente, que preferimos mentir. “Híjole, me encantaría pero no puedo, resulta que el gato de mi tía se enfermó y pues tengo que ir a cuidarlo…”. Tampoco te sorprendas si alguien alguna vez te da una dirección equivocada: no es malicia, si no vergüenza de aceptar lo que uno no sabe aunado a las ganas de ayudar.

Dice mi madre que cuando llegó a México tuvo que bajarle dos rayitas a todo: en volumen y en honestidad. Nos sentimos fácilmente agredidos cuando alguien levanta la voz. Y la verdad nos gusta pero bien maquilladita y en diminutivo, como casi todo lo demás. Así como el “ahorita”, que bajo ninguna circunstancia es sinónimo de ahora si no todo lo contrario. La palabra culo dicha en público sacará algunas risas nerviosas y en lugar de coger, nosotros agarramos o cabemos.

También hay que tomar en cuenta que México es un país enorme y diverso. Con casi 2 millones de kilómetros cuadrados, podríamos meter más de tres veces todo España en el territorio nacional y sobraría espacio. Esto quiere decir que lo más seguro es que si vienes un par de semanas no podrás verlo todo, pero este es el pretexto perfecto para regresar.